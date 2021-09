Ray-sur-Saône Château de Ray-sur-Saône Haute-Saône, Ray-sur-Saône RAY-CREATION – Visite guidée jeune public Château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône Catégories d’évènement: Haute-Saône

Tour de guet, mâchicoulis, pont-levis, fronton, bandeau, gothique, classique… de la forteresse aux travaux d’aujourd’hui, participez à un grand jeu de découverte de l’architecture du château avec le CAUE 70. Envie d’une activité Ray-créative ? Retrouve les architectes du CAUE de la Haute-Saône sous la tente dans le parc du château et pars avec eux à la découverte du langage architectural: tours, donjons, mâchicoulis, frontons et autres rinceaux n’auront plus aucun secret ! A l’issue de cette quête architecturale, une surprise attend les architectes en herbe ! “Le château dans tous ses états!” Château de Ray-sur-Saône Rue du Château 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

