Espace Coluche, le samedi 9 octobre à 20:30

Une présence incroyable et une voix magnétique Avec près de 300 concerts en hommage à Ray Charles dans 18 pays sur 3 continents (Europe, USA, Afrique), ponctués quasiment immanquablement par des standing ovations, Uros Peric présente probablement le meilleur « Ray Charles Tribute » en tournée actuellement dans le monde. Il a joué entre autres au Montreux Jazz Festival et au Festival Jazz Ascona en Suisse, au French Quarter Festival à la Nouvelle Orléans, au festival Tanjazz au Maroc, à Las Vegas, Chicago, Moscou, etc… Son incroyable mimétisme vocal et sa présence dégagée sur scène l'ont rapproché de la propre fille de Ray Charles, Sheila Raye Charles, avec laquelle il s'est déjà produit plusieurs fois. Je n'imite pas Ray Charles, j'en suis imbibé ! » Uros Peric Avec Uros Peric chant & piano, The Pearlettes (3 choristes) chant, Drew Davies saxophone ténor, Dave Blenkhorn guitare, Sébastien Girardot contrebasse, Guillaume Nouaux batterie

A partir de 15,00€

A partir de 15,00€

JAZZ Durée : 1h30 Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:30:00

