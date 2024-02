Rawb – La Boule Noire 06/03/2024 La Boule Noire Paris, mercredi 6 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-06 20:30

Fin : 2024-03-06 23:00

Rawb défend un reggae moderne et inspiré. Sur scène comme en streaming, sa musique à l’ADN tropical trouve un écho certain auprès d’une génération en recherche de sincérité et de générosité. Né à la Réunion, expatrié en métropole, Rawb a fait le grand saut, quitté l’usine pour devenir artiste. Grand bien lui en a pris car en l’espace de deux années il est devenu une figure qui compte dans le paysage reggae européen (premières parties de Dub Inc, Naâman, Biga*Ranx, Groundation et nombreux festivals).

Avec Trka, beatmaker et DJ du projet, ils produisent ensemble dans leur labo parisien un reggae urbain qui oscille entre hip-hop, roots, dancehall et pop. Ils présenteront sur scène en live band leur nouvel album prévu pour le début d’année 2024

La Boule Noire 120 Boulevard de Rochechouart, 75018 Paris, France Quartier de Clignancourt Paris 75018