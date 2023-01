Raw x Dystopia x Organik La Machine du Moulin Rouge Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Raw x Dystopia x Organik La Machine du Moulin Rouge, 3 février 2023, Paris. Le vendredi 03 février 2023

de 23h55 à 06h00

. payant 16€/19€ Raw x Dystopia x Organik à La Machine du Moulin Rouge Dans le cadre de sa résidence à La Machine, RAW invite Dystopia et Organik, qui s’unissent au cœur du Central et des entrailles la Chaufferie avec un line-up qui fera vibrer chacune de nos cellules dégénérées. N’oubliez-pas, ici nous célébrons les modes de demain et les démodés d’aujourd’hui, la noirceur désirée et les couleurs d’un rêve idéalisé : évitez la banalité. La Machine du Moulin Rouge 90 boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/raw-x-dystopia-x-organik/ https://fb.me/e/2fzthAhb5 https://fb.me/e/2fzthAhb5 https://www.lamachinedumoulinrouge.com/raw-x-dystopia-x-organik/

Raw

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Machine du Moulin Rouge Adresse 90 boulevard de Clichy Ville Paris lieuville La Machine du Moulin Rouge Paris Departement Paris

La Machine du Moulin Rouge Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Raw x Dystopia x Organik La Machine du Moulin Rouge 2023-02-03 was last modified: by Raw x Dystopia x Organik La Machine du Moulin Rouge La Machine du Moulin Rouge 3 février 2023 LA MACHINE du Moulin Rouge Paris Paris

Paris Paris