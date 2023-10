RAW – HALLOWEEN PARTY La Machine du Moulin Rouge Paris, 31 octobre 2023, Paris.

Le mardi 31 octobre 2023

de 23h55 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Halloween Party à La Machine du Moulin Rouge !

De retour dans l’enceinte mythique de La Machine du Moulin Rouge le 31 octobre prochain pour une édition spéciale Halloween avec notre crew Lyonnais de cœur 23:59.

Pour l’occasion, on réunit une sélection pointue de ce qui se fait de meilleur en terme d’italo disco, trance et techno. See you there !

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/raw-halloween-party/ https://fb.me/e/3CHlB82qq https://fb.me/e/3CHlB82qq https://link.dice.fm/L284e0d015ed

Raw x 23:59