Ravyn Lenae • Badaboum • 18 juin 2022 Badaboum, 18 juin 2022, Paris.

Le samedi 18 juin 2022

de 20h00 à 23h00

. payant TARIF NORMAL : 22 EUR

Ravyn Lenae, née à Chicago, s’est présentée au monde au cours de la seconde moitié des années 2010 avec une forme de R&B contemporain à la fois atmosphérique et musical qui ressemblait à un mélange de Erykah Badu et de Little Dragon. Elle fait ses débuts avec Atlantic Records en 2016 avec ‘Moon Shoes’, un EP produit par Monte Booker, membre de Zero Fatigue, suivi par ‘Midnight Moonlight’ en 2017 et son plus récent EP ‘Crush’ en 2018. Ravyn a été nommée l’une des « 21 Cool Artists 21 & Under » de NYLON et a reçu des éloges notables par Pigeons and Planes et The Fader. A ce stade, elle a cumulé des collaborations avec des artistes tel que Steve Lacy, Mick Jenkins et Noname.

Lenae fait son retour marquant en 2022 avec Skin Tight (feat. Steve Lacy) et Light Me Up, un titre évoquant le fait « d’explorer l’inconnu avec un nouvel amour : se pencher vers les sensations de papillons tout en laissant tomber sa garde », exprime-t-elle, « Cette chanson met en évidence la beauté de permettre à quelqu’un de nous découvrir sincèrement ».

L’accès à l’événement est interdit aux personnes mineurs qui ne sont pas accompagnées d’un.e tuteurice légal.e. Une pièce d’identité pourra être exigée à l’entrée. L’établissement se réserve le droit de refuser l’entrée.

The entry is forbidden to people under 18 if not accompanied by a legal tutor. An ID might be asked at the door. The venue reserves the right to prevent the entry.

Badaboum 2 Rue des Taillandiers 75011 Paris

8 : Ledru-Rollin (Paris) (231m) 76 : Charonne – Keller (Paris) (120m)



Contact : https://www.facebook.com/events/520294639628553 https://www.facebook.com/events/520294639628553 http://bit.ly/RavynLenae-AEG

