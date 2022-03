RAVL invite dnver La Dame du Mont, 19 mars 2022, Marseille.

La Dame du Mont, le samedi 19 mars à 21:30

De retour à la Dame Du Mont pour vous faire frémir les oreilles et plier les genoux, RAVL invite dnver ce samedi 19 mars 2022 pour un before suave transpirant la chaleur humaine. Prêts à vous offrir leurs meilleures pépites, du Disco à la Jungle en passant par le New Beat, cette soirée restera, comme à l’accoutumée, sous le signe d’une Techno fédératrice. 21:30 – 23:00 ~ dnver ~ [https://www.mixcloud.com/dnver/](https://www.mixcloud.com/dnver/) dnver a plusieurs passions, la musique en est (évidemment) une, et il adore (évidemment) la partager. Côtoyer des DJ, puis travailler dans le monde de la nuit lui donnait un aperçu , mais il en voulait plus; il s’est donc dit un jour (ou peut-être une nuit ?) : « Pourquoi pas moi ?! » et a pris le taureau par les cornes. Il a ainsi fait danser nombres de personnes, entre autres à @La Dame du Mont en résidence les mardis soir, la @Danceteria, @Le Chapiteau et cela seul ou accompagné d’activistes du dancefloor, jonglant entre différents genres (House, Disco, Techno, Bass Music) en saupoudrant le tout de pépites diverses et variées. 23:00 – 1:30 ~ RAVL ~ [https://soundcloud.app.goo.gl/oFjHz](https://soundcloud.app.goo.gl/oFjHz) Oscillant entre Lyon et Marseille, l’heureux RAVL nous propose sa barque sur l’océan de la musique électronique avec pour équipage de nombreux artistes underground chinés dans tous les ports USB du monde mais aussi quelques grands noms phares du genre. Ses productions sont miroirs de ses influences : sérénades berlinoises, préludes de Detroit et pavanes crème anglaise, ainsi se caractérise l’itinéraire du sauveur.

Entrée libre

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



