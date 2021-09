Champtocé-sur-Loire Salle Claude Chabrol Champtocé-sur-Loire, Maine-et-Loire Ravissement ~ Last Lunch Salle Claude Chabrol Champtocé-sur-Loire Catégories d’évènement: Champtocé-sur-Loire

Ravissement ~ Last Lunch

Salle Claude Chabrol, le mercredi 6 octobre à 21:00

Salle Claude Chabrol, le mercredi 6 octobre à 21:00

Elle devient, malgré elle, l’entremetteuse de négociations houleuses avant d’épouser le combat politique de ses ravisseurs, devenant ainsi l’opposante la plus recherchée du pays. **Ravissement** puise son inspiration dans l’enlèvement de Patricia Hearst, riche héritière américaine dans les années 70. En adaptant cette histoire dans un contexte résolument contemporain, _Vanessa Bonnet_ poursuit ses recherches sur les mouvements révolutionnaires. À travers le personnage de Sarah Foster, tiraillée entre éducation conformiste et désir de révolte, la metteure en scène nantaise propose une fable acerbe sur les mécanismes de survie du système capitaliste. ### Distribution **Texte & mise en scène** _Vanessa Bonnet, librement inspiré de l’histoire de Patricia Hearst_ **Avec** _Vinciane Amilhon, Aya Cissoko, Lucie Digout, Pauline Masse, Clémentine Pasgrimaud, Vanessa Bonnet_ V**oix off** _Gilles Blaise, David Humeau, Clotilde Langrée, Alessandro de Pascale_ **Collaboration artistique** _Alessandro de Pascale_ **Scénographie** _Vinciane Amilhon_ **Costumes** _Charlotte Gillard_ **Lumière** _Agathe Geffroy_ **Son** _Thomas Fernier_ **Régie générale** _Marion Denier_ **Logo ALF** _Fanny Durand_ **Visuel** _Guillaume Mazauric_ ### Soutien **Production** Last Lunch **Coproduction** Le Grand T, Théâtre de Loire Atlantique (Nantes) ~ La Soufflerie, Scène conventionnée (Rezé) ~ Le Lieu Unique, Scène nationale (Nantes) ~ L’Entracte, Scène conventionnée Art en Territoire (Sablé-sur-Sarthe) Soutien DRAC Pays de la Loire ~ Ministère de la Culture et de la Communication ~ Région Pays de la Loire ~ Conseil Départemental de Loire-Atlantique ~ Ville de Nantes ~ SPEDIDAM ~ Le Centquatre (Paris) ~ Les Fabriques (Nantes) Dans le cadre de la programmation du QUAI Angers [[https://www.lequai-angers.eu/](https://www.lequai-angers.eu/)](https://www.lequai-angers.eu/)

Tarif unique 10 €

Sarah Foster, fille d'un magnat de la presse, est kidnappée par les révolutionnaires de l'Armée de Libération Féministe qui prônent l'abolition du capitalisme patriarcal.

2021-10-06T21:00:00 2021-10-06T22:30:00

