Valentine Gardiennet, « Comme un Ouragan la tempête en moi » 10 novembre 2023 – 27 janvier 2024 Ravisius Textor Entrée libre

VALENTINE GARDIENNET

« COMME UN OURAGAN, LA TEMPÊTE EN MOI »

Vernissage le 10.11.2023 17h-19h

« Ici ça remue les coudes et ça émiette le pain, ça émet des bougies les unes sur les autres pour éviter de “perdre la flamme”.

Au milieu de la pièce, une grosse tête horloge qui n’a plus d’aiguille, impossible de savoir l’heure, alors on regarde cette nappe qui rassemble tout les moments d’une bonne grosse journée.

Les dessins c’est ce qu’on a englouti, c’est ce qui remue l’estomac, ce qui est viscéral.

Les dessins qui sont sur le papier peint à motifs nappes sont comme un élément du repas, comme des couverts oubliés sur la table, comme un gros cendrier plein de la veille.

Comme dit Stéphanie de Monaco, Allumer la vie c’est un incendie. »

Valentine Gardiennet

Ravisius Textor 8 rue des 4 vents, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

