20.05.2023 17H – 19H Chaque année, au printemps, Ravisius Textor est confié aux étudiants diplômants pour des tests d’accrochage et des événements en lien avec leur diplôme. « Les galeries d’essais » sont aussi le moment d’invitations, comme celle faite, le 20 mai prochain à Philippe Zunino, pour sa conférence performée « Stock Zéro. La Mobilothèque de Philippe Zunino » autour de sa collection d’éditions artistiques de la fin du XXe siècle. Depuis 1992 Philippe Zunino expérimente avec humour et causticité les modes d’expressions du langage écrit ou parlé sous la forme d’un travail alliant poésie sonore, édition, objets, films d’animation, textes de fictions, slogans, chansons, questionnaires, lectures publiques, insertions dans les médias, les spectacles vivants, les manifestations de rue… « Stock Zéro. La Mobilothèque de Philipe Zunino » consiste en une conférence performée de transmission tout autant de savoirs que d’objets d’un fonds de multiples artistiques réuni sur la base du don et d’échanges tout au long du parcours de l’artiste. Avec Taroop & Glabel, Frédéric Boilet, David Legrand, Ernest T, Marie-Ange Guilleminot, Nicolas Simarik, La planète Laboratoire, Lakonik, Fabien Hommet, La galerie Octave Cowbell, Michel Giroud, Marion Baruch, LLDM le lièvre de mars, Laurent Grisel, Philippe Casal et bien d’autres… Ravisius Textor 8 rue des 4 vents, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

