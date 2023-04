Chipie – Plaisir d’offrir Ravisius Textor Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Chipie – Plaisir d'offrir Samedi 6 mai, 17h00 Ravisius Textor Entrée libre FLORENT DUBOIS

CONFÉRENCE « PLAISIR D’OFFRIR »

LANCEMENT ET SIGNATURE DE « CHIPIE »

06.05.2023 17H – 19H Chaque année, au printemps, Ravisius Textor est confié aux étudiants diplômants pour des tests d’accrochage et des événements en lien avec leur diplôme. « Les galeries d’essais » sont aussi le moment d’invitations, comme celle faite, le 6 mai prochain à Florent Dubois, pour la conférence « Plaisir d’offrir » et le lancement de son dernier livre monographique « Chipie ». Chipie rassemble plus de 250 dessins réalisés entre 2011 et 2021. Un horizon de personnages qui évoquent marionnettes, peluches, costumes, masques et mascottes passant du comique au tragique, du mystérieux à l’exubérant. Tous ces petits monstres aux yeux affables remuent des souvenirs de tristesse sucrée et nous tendent un miroir qui reflète un passé embrumé de joie de vivre enfantine. Chargés de l’amour du grotesque et des farandoles qui animent l’artiste, les dessins basculent du rire aux larmes, du mignon au cringe mais font tous preuve du talent de Dubois dans sa maîtrise d’un trait faussement naïf animé par une colorisation virtuose. Né en 1990 à Besançon, diplômé de l’ENSBA de Lyon, Florent Dubois vit, enseigne et travaille à Cherbourg-en-Cotentin. Ravisius Textor 8 rue des 4 vents, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T17:00:00+02:00 – 2023-05-06T19:00:00+02:00

Florent Dubois, Chipie

