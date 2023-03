Redneck Organisation : Mountain’s Thunder Festival Ravilloles Ravilloles Catégories d’Évènement: Jura

Jura Ravilloles . EUR Redneck Organisation : Mountain’s Thunder Festival Ce festival est organisé par l’association Redneck Organisation. Il aura lieu du 30 Juin au 02 Juillet 2023 à Ravilloles. Les horaires sont les suivantes : Le vendredi 30 de midi à 02h. Le samedi 01 de 10h à 3h. Le dimanche de 10h à 20h. Les tarifs sont les suivants :

– Pass journée 25 euros

– Pass 2 jours 46 euros

– Pass 3 jours 55 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réduction demi tarif pour les PMR (directement sur place). Vous trouverez sur place : des expositions de véhicules (motos, vieilles voitures, voitures américaines), des exposants artisanaux locaux, des restaurateurs itinérants, cinq tatoueurs, un perceur, un barber, et des relookeuses pin-up. Le festival sera animé par deux animateurs. Plusieurs animations auront lieux : Concerts de groupes internationaux, jeux de bécane, spectacle d’effeuillage, taureau mécanique, clown, château gonflable, concours avec trophées à la clé. Il sera possible de camper sur place (camping cars, tentes) sur réservation. Des lieux couverts pour manger seront mis en place et des vigiles assureront la sécurité de l’évènement. Billetterie sur place ou en ligne sur https://linktr.ee/mountainsthunder39

Billetterie sur place ou en ligne sur https://linktr.ee/mountainsthunder39

Renseignements à info.mountainsthunder@gmail.com

