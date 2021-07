RAVIE EHPAD Alquier-Debrousse, 13 août 2021-13 août 2021, Paris.

RAVIE

du vendredi 13 août au samedi 14 août à EHPAD Alquier-Debrousse

La peur est tapie au fond de nous, au coin de la rue… Pour la dépasser, il faut assurément du courage. C’est cette question que fait résonner _Ravie_, réinterprétation par l’auteure Sandrine Roche du conte _La Chèvre de monsieur Seguin_. « On ne peut pas rester toute sa vie à avoir peur », répète Blanquette à Seguin. Alors ? Goûter l’herbe de la montagne et affronter le loup, ou rester dans le confort de son pré… Ce spectacle mêle théâtre dans l’espace public et expérience radiophonique. Ce spectacle est présenté dans le cadre de L’Hyper Festival de la Ville de Paris, une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui propose plus de 200 événements sur l’espace public durant l’été. Distribution : KMK Auteure : Sandrine Roche Mise en scène : Sandrine Bursztynowicz & Véronique Pény Création sonore, musicale et jeu : Simon Paris Jeu : Chloé Vandermaesen & Sandrine Bursztynowicz Scénographie : Véronique Pény Régie son : Guillaume Patissier Régie générale et construction : Arnaud Rincy Création costume : Anne Buguet Direction de production : Akompani – Agathe Delaporte > Coproduction : Le Boulon – CNAREP de Vieux-Condé (59), Le Citron Jaune – CNAREP de Port-Saint-Louis-du-Rhône (13) > Accueil en résidence : La Lisière (91), Animakt (91), la Fabrique Sonore – Décor Sonore (93), 6Mettre (94) > Soutien à la production : le Département du Val-de-Marne, la Région Île-de-France au titre de l’aide à la création, la DGCA au titre de l’aide à la création en espace public. La compagnie KMK est conventionnée par la DRAC et la Région Île-de-France > Soutien technique : la Grange Dîmière (94) et la Fabrique Sonore – Décor Sonore (93)

Gratuit, réservation conseillée

Cie KMK – Véronique Pény

EHPAD Alquier-Debrousse 1 allée Alquier-Debrousse, 75020 Paris Paris Saint-Blaise – Charonne Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-13T11:00:00 2021-08-13T12:00:00;2021-08-13T14:30:00 2021-08-13T15:30:00;2021-08-14T11:00:00 2021-08-14T12:00:00;2021-08-14T14:30:00 2021-08-14T15:30:00