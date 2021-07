RAVIE de la Cie KMK ● Théâtre et expérience radiophonique Collège Aimé Césaire, 13 août 2021-13 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 13 au 14 août 2021 :

vendredi de 11h à 12h15

et vendredi de 14h30 à 15h45

et samedi de 11h à 12h15

et samedi de 14h30 à 15h45

gratuit

Dans le cadre de l’Hyperfestival, la compagnie KMK présente les 13 et 14 août sa dernière création en espace public, RAVIE, un spectacle alliant théâtre, expérience radiophonique et déambulation.

La peur est tapie au fond de nous, au coin de la rue. Pour la dépasser, il faut assurément du courage. C’est cette question que fait résonner Ravie, réinterprétation par l’autrice Sandrine Roche du conte La Chèvre de Monsieur Seguin. « On ne peut pas rester toute sa vie à avoir peur », répette Blanquette à Seguin. Alors ? Goûter l’herbe de la montagne et affronter le loup, ou rester dans le confort de son pré…

Ravie évoque la prise de risque, l’émancipation, le désir de liberté et celui de sécurité. Ce texte parle de façon intime à chacun·e de nous, et nous incite à identifier nos peurs, les désirs qui nous animent, les forces qui nous retiennent et à projeter ainsi « notre » loup, « notre » montagne, « notre » Seguin…

La Cie KMK

KMK est une compagnie artistique dont le terrain d’exploration et d’expression est essentiellement l’espace public. KMK construit un langage où s’entremêlent et se répondent différentes disciplines artistiques. Les projets de KMK scrutent notre quotidien, notre manière d’être au monde, les espaces que nous fabriquons, notre géographie intime et notre rapport aux paysages.

Collège Aimé Césaire 2 rue de la guadeloupe Paris 75018

12 : Marx Dormoy (201m) 2, 5, 7 : Stalingrad (771m) 38 : Département – Marx Dormoy (300m) 35 : Département – Marx Dormoy (300m)



Contact :Compagnie KMK 0981814062 communication@cie-kmk.org http://www.cie-kmk.org/ https://www.facebook.com/compagniekmk 0668602093 communication@cie-kmk.org

Date complète :

2021-08-13T11:00:00+02:00_2021-08-13T12:15:00+02:00;2021-08-13T14:30:00+02:00_2021-08-13T15:45:00+02:00;2021-08-14T11:00:00+02:00_2021-08-14T12:15:00+02:00;2021-08-14T14:30:00+02:00_2021-08-14T15:45:00+02:00

