Museo Nazionale di Ravenna, le samedi 3 juillet à 20:00 L’exposition de Carla Chiusano « Une ville avec quatre reines » sera le cadre de courts récits historiques / artistiques dirigés par Emanuela Fiori, Ilaria Lugaresi et Paola Novara. Museo Nazionale di Ravenna 17, via San Vitale Ravenna 48121 Ravenna

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:00:00

