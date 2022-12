Ravel, son oeuvre pour piano Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ravel, son oeuvre pour piano Saint-Malo, 12 janvier 2023

Ille-et-Vilaine Conférence animée par Laurent Ronzon et Kévin Morens. Compositeur exigeant, précis, clair, à la recherche de la perfection formelle, Ravel est l’héritier d’un certain « classicisme ». La simplicité, l’ironie et l’humour ne sont jamais loin ; ils caractérisent bien davantage le style de ce compositeur surtout soucieux de servir l’émotion au plus juste. Nous découvrons ensemble son univers, en avant­-première du concert donné le 13 janvier à la maison de quartier de Rothéneuf, par Kévin Morens et Jonathan Nemtanu.

Ravel a réalisé d’importants arrangements d’œuvres d’autres compositeurs, harmonisations de chants traditionnels, réductions pour piano ou orchestrations, que nous repérons ensemble au cours de cette conférence, avec la complicité de Kévin Morens, pianiste. +33 2 99 40 78 04 La gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

