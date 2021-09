Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Ravel / L’Enfant et les Sortilèges / Orchestre Philharmonique de Radio France – Maîtrise et Chœur de Radio France – Mikko Franck Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Ravel / L'Enfant et les Sortilèges / Orchestre Philharmonique de Radio France – Maîtrise et Chœur de Radio France – Mikko Franck Philharmonie de Paris, 1 octobre 2021, Paris.

Ce programme de musique française offre une méditation sur les émotions secrètes du corps, la puissance de l'imaginaire et les secrets de l'enfance. Gorgé de sensualité païenne, le Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, d'après le poème de Mallarmé, accomplit les noces de la modernité formelle avec le plus extrême hédonisme sonore. Les raffinements de textures et les fondus de timbres, rehaussés de surprenants contrastes, réapparaissent dans L'Enfant et les sortilèges, partition déposée par Ravel sur la fable de Colette. L'apprentissage de la liberté, pour l'enfant, va de pair avec la conjuration des peurs, le tout porté par un compositeur au sommet de son imagination musicale : trouvailles mélodiques et délicats pastiches émaillent le ballet des « sortilèges » et de la vie. Conçue à l'origine comme un mini-concerto au caractère assez dramatique, Ouverture philharmonique pour grand orchestre d'Eric Montalbetti s'est transformée au gré de la pandémie en « une pièce qui célèbre la vie et nous aide à nous projeter vers l'avenir (…), un petit voyage intérieur à partager les uns avec les autres, en espérant que les musiciens auront plaisir à le jouer et nos auditeurs à l'écouter.»

