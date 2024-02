Ravel et Debussy, par l’Orchestre de chambre de Paris Salle Cortot Paris, samedi 1 juin 2024.

Le samedi 01 juin 2024

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant

De 5€ à 15€

Ce concert met en miroir les musiques de Debussy et de Ravel, dont les chatoiements révolutionnèrent la musique au tournant du XXe siècle.

Si le Quatuor à cordes de Debussy (1893) s’inscrit dans une forme traditionnelle, son traitement du timbre et de l’harmonie annonce toutefois le Prélude à l’après-midi d’un faune (1894): dans une atmosphère évanescente et transparente, brûlante de sensualité et de volupté, la musique inspirée par le poème de Stéphane Mallarmé reflète l’unicité de l’instant. Quelques souvenirs du Faune résonnent dans la Rhapsodie pour clarinette, destinée à l’origine au concours du Conservatoire de Paris de 1910. Ces deux partitions seront entendues dans une transcription pour flûte, clarinette, quatuor à cordes et harpe : un effectif de septuor rarement employé, mais pour lequel Ravel avait écrit son Introduction et Allegro (1905), diptyque scintillant d’alliages oniriques.

Le programme

DEBUSSY

Prélude à l’après-midi d’un faune (arrangement de F. Pierre)

Rhapsodie n° 1 (arrangement de D. Walter)

Quatuor en sol mineur op. 10

RAVEL

Introduction et Allegro pour harpe, flûte, clarinette et quatuor à cordes

Les artistes

Sophie Guille des Buttes : violon

: violon Justine Zieziulewicz : violon

: violon Aurélie Deschamps Caillon : alto

: alto Benoît Grenet : violoncelle

: violoncelle Liselotte Schricke : flûte

: flûte Kevin Galy : clarinette

: clarinette Annabelle Jarre : harpe

Salle Cortot 78 rue Cardinet 75017 Paris

Contact : https://www.orchestredechambredeparis.com/concert/debussy-ravel/ +33970808070 billetterie@ocparis.com https://www.orchestredechambredeparis.com/concert/debussy-ravel/

Bernard Martinez