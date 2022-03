Raveau-Rando Montenoison, 1 janvier 2022, Montenoison.

Raveau-Rando Montenoison

2022-01-01 – 2022-03-31

Montenoison Nièvre Montenoison

Ce club de marche pédestre et de marche nordique vous propose de marcher toutes les semaines à la découverte de notre belle région.

L’accueil et l’encadrement des sorties sont assurés par des animateurs formés et expérimentés.

Marche pédestre : activités

– le jeudi : départ à 9h pour des parcours de 6 à 11 km

– le dimanche : départ à 9h pour un parcours unique de 8km

Renseignements au 03 86 70 37 97

Marche nordique : renseignements au 02 48 79 55 86

