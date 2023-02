RAVE LUCID Cie Mazelfreten THEATRE DE VENISSIEUX, 24 février 2023, VENISSIEUX.

Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:00. Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

La Machinerie : Licence 1058577/578/579 Cie Mazelfreten (Paris) Danse + DJ set Dès 10 ans Durée: 50 min + 45 min DJ Set Pièce pour dix interprètes, Rave Lucid est une création de la Cie Mazelfreten menée par Brandon Masele et Laura Defretin, un duo de chorégraphes qui réutilise les codes de la danse électro pour développer une danse viscérale, originale et percutante. Sur les rythmes effrénés d’une musique électro/house et techno, ils rendent hommage à la culture musicale et chorégraphique électro et inventent une rave collective, symbole d’une rencontre humaine résistant à l’ère du virtuel. Détonante et chaleureuse, à l’image des valeurs Hip Hop, cette création est hautement inflammable ! Et puisque le Théâtre sera en ébullition, nous pourrons poursuivre la soirée en dansant avec la Cie Mazelfreten qui présente un DJ SET de: DJ H FLOW accompagné de deux danseurs de la Cie: Emrose (Manuela LeDaeron) et Vexus (Adrien Larrazet). Faites chauffer les articulations! SURPRISE Rave Machinerie: après le spectacle et le DJ set, on s’ambiance dans le bar du Théâtre sur une playlist des artistes ! Chorégraphie: Brandon Masele et Laura Defretin Interprètes: Achraf Le H Bouzefour, Téo Le Mino Cellier, Filipe Filfrap Da Silva, Théa Zahara Haggiag-Meier, Océane Haja Maréchal, Manuela Emrose Le Daeron, Rulin Lin Kang, Adrien Vexus Lazzaret, Marie Levenez, Brandon Miel Masele Danseurs remplaçants: Alice Lemonnier, Khaled Cerizz Abdulahi Lumières: Judith Leray Musique: Nikit / Ino et Fille de Minuit Costumes: Sting Masele Production: Supanova (Cie Julie Dossavi), Mazelfreten Coproduction: IADU La Villette, Théâtre de la Ville, Ballet National de Marseille – (LA) HORDE, GPS&O, Points Communs 95, CDLP P.Doussaint, MTD Epinay sur Seine, DCA Philippe Découflé Avec le soutien de la Caisse des Dépôt Photo: Jonathan Godson

THEATRE DE VENISSIEUX VENISSIEUX 8, Boulevard Gerin Rhne

