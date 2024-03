RAVE ENERGY – Kx Chr, Nexo, Majes Gare Saint Sauveur Lille, jeudi 14 mars 2024.

RAVE ENERGY – Kx Chr, Nexo, Majes Plongez au cœur d’une soirée de magie imprégnée de l’énergie pure de la rave. 14 et 15 mars Gare Saint Sauveur Entrée libre

Début : 2024-03-14T20:00:00+01:00 – 2024-03-14T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-15T00:00:00+01:00 – 2024-03-15T00:30:00+01:00

Deux artistes exceptionnels fusionnent leurs talents pour vous offrir des performances hardtechno incroyablement captivantes. Vibrez au rythme de la musique électronique marquée et laissez-vous emporter dans un voyage sonore qui promet une expérience rave inoubliable ⛓️.

//LINE-UP

//KX CHR

Artiste complet en pleine ascension, il bénéficie de nombreuses années de production ; ses tracks étant reprises et jouées par les plus grands headliners techno de la planète (I HATE MODELS / TRYM / NICO MORENO…). Signant ses productions dans des labels de renom, KX CHR incarne un véritable personnage, offrant à chaque scène un spectacle authentique et percutant.

Mêlant habilement la hardtechno avec des sonorités dubstep, KX CHR donne vie à des tracks d’une intensité captivante. Artiste prometteur, son nom résonnera de plus en plus sur la scène musicale. Son talent indéniable, son énergie et sa créativité débordante font de lui une figure à suivre, prête à marquer de son empreinte le paysage de la musique électronique.

//NEXO

Nexo est un artiste hardtechno qui repousse les limites musicales avec une énergie sans pareille. Ses performances offrent une expérience immersive dans le monde de la musique électronique, combinant technique et énergie pour créer une expérience sonore captivante. Il explore les scènes en France et à l’étranger, inspiré par ses voyages et sa passion pour la hardtechno unique. En plus de ses talents artistiques, NEXO est également passionné par la réalisation de projet, organisant des événements mémorables en tant qu’organisateur chevronné et dirigeant son agence de booking et son label. Son influence s’étend à la direction artistique de clubs et d’événements, où il favorise l’accessibilité à la scène pour les nouveaux talents, démontrant son engagement envers la démocratisation de la scène électronique.

//MAJES

Opérant depuis des années dans l’ombre en tant que producteur fantôme hautement qualifié, Majes a attiré l’attention des géants de l’industrie avec des compositions incroyables.

En un temps record depuis le lancement de son projet, Majes a honoré les scènes de festivals de musique emblématiques, y compris Tomorrowland Winter, ainsi que des apparitions dans des clubs prestigieux et des événements à travers la France tels que Electronic Peak Festival, La Machine du Moulin Rouge ou RedBull Tour.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/4YhZU73c6 »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.