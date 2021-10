Rave de Folies w/ Skylax, White Label Radio, Quartier Libre LE FOLIE’S PIGALLE, 23 octobre 2021, Paris.

3 LIVE CREW !

SKYLAX RECORDS est enfin de retour dans le club le plus trash de la capitale, le désormais célèbre Folies Pigalle !

C’est en plein coeur de Paris dans le quartier historique de Pigalle que nous vous recevons avec un line up de choc pour une orgie de house made in france ! Au programme Bleu Blanc House all night long w/ SKYLAX, WHITE LABEL RADIO, QUARTIER LIBRE & GOURMANDISQUE

[STAND DE TEST ANTIGENIQUE A L’ENTRÉE]

Nouveauté À Folies Paris, vous pourrez vous faire dépister avec un stand de test antigénique que nous mettrons en place lors de la soirée en collaboration avec une pharmacie pour nos événements !

Pour cette fête exceptionnelle, nous accueillerons le boss HARDROCK STRIKER, DJ producteur & label manager du désormais mythique et incontournable label SKYLAX RECORDS, auteur d’une magnifique double compilation CD retrospective Skylax House Explosion selectionné & mixé par la legende queer DJ Sprinkles & HARDROCK STRIKER sortie via Kompakt Records. 3 vinyls exclusifs (Skylax House Explosion I, II et III) ont accompagnés ce double CD ne comportant là encore que des inédits issus du catalogue pléthorique de SKYLAX signé par le maître Move D, Octo Octa, Lauer, Jason Grove, Flabaire, Signal ST et bien d’autres. Loué pour son travail de DJ/Producer par les medias les plus prestigieux au monde tel The Wire: Adventures In Modern Music, GROOVE-Magazin (compilation of the month), Resident Advisor, Ransom Note, Les Inrockuptibles, TSUGI, Worldwide FM (Gilles Peterson), DJ Mag, Mixmag & Boiler Room, ses sets ont resonné in some of the best & hottest spot in the world (Berghain / Panorama Bar, About Blank, Renate +++). Il sera là ce soir pour vous acccompagner tout au long de la nuit dans ce désormais lieu incontournable du clubbing parisien.

Dans le cockpit, Hugo Baume du crew White Label Radio ! Petit soldat de la Drôme, Baume fit ses armes en terres Grenobloises. Influencé principalement par l’aura de Hunee, la folie de Joe Claussel ou les sélections de Antal, il cherche constamment à vous surprendre. Musiques du monde ? Techno ? House ? Hip-Hop ? Disco ? Tout dépendra du moment présent. DJ mais également producteur, il est à l’origine des fameux « love Edit » qui se répandent à travers le monde, ainsi que de son propre label : Records or not Records. Tout ce qu’il espère, c’est vous donner beaucoup d’amour, et que cela soit réciproque.

Quant au fantasque Garbapapa de Quartier Libre : c’est le grand écart. Sucré ou salé, il n’a jamais su choisir : il embrasse tout. Entre Microhouse roumaine, Trance hollandaise et Electro-Disco italien, ses sets ont des allures de pochette surprise : on ne sait jamais à quoi s’attendre ! Pour l’occasion, ce gourmet dégainera ses plus belles truffes de House et Indie Dance dans la moiteur du Folies Pigalle.

Et pour finir, Doublure, DJ, producteur, co-fondateur du Label Gourmandisque. Cet agent double de la scène parisienne, dont l’ombre est toujours présente au plus proche des potos que des potards, vous plongera dans son univers de particules électroniques. Avec son collectif Gourmandisque, il fédère une communauté rassemblée par le partage, la joie de vivre et la liberté d’être soi.

Stay underground it pays

LINE UP

HARDROCK STRIKER (SKYLAX RECORDS / Fr)

Hugo Baume (White Label Radio / Fr)

Garbapapa (Quartier Libre / Fr)

Doublure (Gourmandisque / Fr)

