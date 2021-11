Paris LE FOLIE'S PIGALLE île de France, Paris Rave de Folies w/ Skylax, Marbré, Regroup & Cosmic Club LE FOLIE’S PIGALLE Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rave de Folies w/ Skylax, Marbré, Regroup & Cosmic Club LE FOLIE’S PIGALLE, 20 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 20 novembre 2021

de 23h45 à 6h

payant

Rave de Folies ! SKYLAX RECORDS est enfin de retour dans le club le plus trash de la capitale, le désormais célèbre Folies Pigalle ! C’est en plein coeur de Paris dans le quartier historique de Pigalle que nous vous recevons avec un line up de choc pour une orgie de house made in france ! Au programme de cette Rave de Folies : SKYLAX, MARBRÉ, REGROUP & COSMIC CLUB ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Billeterie : https://shotgun.live/fr/events/rave-de-folies-w-skylax-marbre-regroup-cosmic-club FB : https://www.facebook.com/events/912700829387788 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Pour cette fête exceptionnelle, nous accueillerons le boss HARDROCK STRIKER, DJ producteur & label manager du désormais mythique et incontournable label SKYLAX RECORDS, auteur d’une magnifique double compilation CD retrospective Skylax House Explosion selectionné & mixé par la legende queer DJ Sprinkles & HARDROCK STRIKER sortie via Kompakt Records. Dans le cockpit, PIERRINSKI du crew MARBRÉ ! DJ et chef étoilé du digging, Pierrinski et son déhanché déjà culte vous feront groover de jour comme de nuit. Autre membre du collectif MARBRÉ, le très membré SALÊM. Tel Obélix, il est tombé dedans quand il était petit: Salêm écoutait déjà du funk et de la disco dans sa poussette. Aujourd’hui, il s’épanouit dans un large éventail de saveurs électroniques. BRICK CITY du crew REGROUP sera aussi de la party ! Passionné de musique depuis son adolescence à Perpignan, Brick City a commencé à partager ses trouvailles très jeune. Il sera accompagné au cours de cette soirée d’anthologie par DAN ATTIAS, autre compagnon d’arme de REGROUP. LINE UP ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ HARDROCK STRIKER (SKYLAX RECORDS / Fr) FB https://www.facebook.com/skylaxrecords SC https://soundcloud.com/hardrockstriker RA https://ra.co/dj/hardrockstriker BC https://skylaxrecords.bandcamp.com Official https://skylaxrecords.com PIERRINSKI (MARBRÉ / Fr) FB https://www.facebook.com/pierrinski FB https://www.facebook.com/marbre.events SC https://soundcloud.com/marbre_pierrinski RA https://ra.co/dj/pierrinski SALÊM (MARBRÉ / Fr) FB https://www.facebook.com/satanluimeme FB https://www.facebook.com/marbre.events SC https://soundcloud.com/marbre_salem RA https://ra.co/dj/salem-fr BRICK CITY (REGROUP / Fr) FB https://www.facebook.com/florian.bernad FB https://www.facebook.com/regroup.tv SC https://soundcloud.com/egreg-re/regroup-jano-brick-city-octobre-2020 DAN ATTIAS (REGROUP / Fr) FB https://www.facebook.com/DanAttiasMusic FB https://www.facebook.com/regroup.tv SC https://soundcloud.com/dan-attias COSMIC CLUB (COSMIC CLUB / Fr) FB https://www.facebook.com/cosmicclubdiscoteca SC https://soundcloud.com/hardrockstriker PASS SANITAIRE Concerts -> Électronique LE FOLIE’S PIGALLE 11 place Pigalle Paris 75009

2, 12 : Pigalle (63m) 12 : Abbesses (289m)

Contact : skylax https://www.facebook.com/events/912700829387788 https://www.facebook.com/events/912700829387788 Concerts -> Électronique Queer Lgbt;Urbain;Nuit Blanche;Les Nuits;Musique

Date complète :

2021-11-20T23:45:00+01:00_2021-11-21T06:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu LE FOLIE'S PIGALLE Adresse 11 place Pigalle Ville Paris lieuville LE FOLIE'S PIGALLE Paris