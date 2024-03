RAVE 90’S XXL EDITION WAREHOUSE Nantes, vendredi 8 mars 2024.

RAVE 90’s XXL Edition w/ Plein PhareElectronic Musique 90’S – VJING 90’S____ Venez danser exclusivement au rythme de la musique RAVE d’époque et retrouvez les classiques des années 90.Techno, Tekno, Hard Tek, Rave, Gabber, Trance, Acid… !Une soirée 100% revival jusqu’à 6h30 du matin… Préparez-vous à transpirer ! Dresscode : Années 90 / Code couleur : Fluo ? Line Up made by PLEIN PHARE? VJ RAVE 90’S by David Brunner Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 23:55

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44