RAVE 1995 AFTER SHOW PARTY WAREHOUSE Nantes, vendredi 8 mars 2024.

La pièce de théâtre RAVE 1995 de Pierrot Corpel débarque au Warehouse pour une date exclusive dans l’ouest de la France… Et ça va être complètement fou ! Attention, capacité très limitée à 350 places seulement ! THÉÂTRE IMMERSIF CRAZY AFTER SHOW PARTY avec RAVE 90’S XXL ! ____ Suite au succès de la pièce au festival d’Avignon, RAVE 1995 débarque au Warehouse à Nantes ! La pièce de théâtre de Pierrot Corpel débarque au Warehouse pour une date exclusive dans l’ouest de la France… Et ça va être complètement fou !?Attention, capacité très limitée à 350 places seulement !____ Théâtre immersif & After PartyInspirée de faits réels, la pièce de théâtre « RAVE 1995 » écrite et mise en scène par Pierrot Corpel débarque au Warehouse le 08 Mars 2024 !____“Une ode à la liberté, un Trainspotting théâtral.”En 1995, quatre lycéens biberonné·e·s à la musique des années 70 découvrent une nouvelle ère musicale : la techno et les rave party. Enivré·e·s par cette aventure jubilatoire, ces ami·e·s vont aussi se heurter à leurs propres limites ainsi qu’à celles de la société. Une épopée électronique, entre joie et excès, qui donne des envies de liberté !RAVE 1995 c’est l’expérience interdite d’une génération qui voulait changer le monde, d’une génération qui voulait vivre à 150 battements par minute !____Ils en parlent« Rave 1995 s’impose comme le 120 battements par minute théâtral des années techno. » – Marianne« Plus qu’une pièce de théâtre, Rave 1995 est une expérience, une œuvre purement et simplement hallucinante. » – La Provence« Une radiographie de la fête et le reflet d’une époque bouillonnante. » – Télérama____ La soirée se suit d’un After Show Party avec Rave 90’s XXL orchestrée par Plein Phare Ce billet vous donne également accès à l’After Show Party w/ Juria, Marcel DK et More. Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-08 à 21:30

Réservez votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44