Ravageurs et maladies sur les plantes à fleurs

2022-05-04 – 2022-05-04 Les jardiniers de la Ville de Caen vous proposent une animation autour des ravageurs et maladies.

Comment identifier le responsable et trouver la meilleure solution ?

N’hésitez pas à apporter des échantillons de plantes malades.

Réservation obligatoire au 0231304838.

