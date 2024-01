« Ravages », de Violette Leduc : une édition enfin non censurée Médiathèque Violette Leduc Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

À l’occasion de la publication, aux éditions Gallimard, d’une version augmentée et enfin non censurée de « Ravages », de Violette Leduc, une table ronde avec Mireille Brioude et Alexandre Antolin, deux de ses contributeurs, et les chercheuses Alexia Rivalet et Juliette Roux.

Mireille

Brioude et Alexandre Antolin sont, avec Anaïs Frantz, les trois chercheur.e.s

qui ont contribué par leur travail sur le texte à l’élaboration de à la

nouvelle édition de Ravages.

« Ravages dans tous ses

états : 1955-2023 : à la recherche du roman perdu. » 1955 : Ravages est

publié : « c’est un assassinat » clame Violette Leduc devant son

« enfant » mutilé de la première partie et de nombreuses autres

scènes jugées trop audacieuses… Pourtant Ravages sera lu sous sa

première forme, sans que trois générations de lecteurs et lectrices ne se

doutent, ou à peine, de ces coupures effectuées sur un manuscrit qui n’a pas

encore été retrouvé. Aujourd’hui le Ravages donné à lire dans la

collection l’Imaginaire chez Gallimard est fort différent du Ravages

de 1955, publié dans la collection Blanche. Quelles découvertes la patiente reconstitution

des cahiers et des dactylogrammes a-t-elle permis ? Mireille Brioude

“La société se

dresse avant que mon livre paraisse” Contextualisation de la censure de Ravages. En mai 1954,

Raymond Queneau et Jacques Lemarchand signifient leur refus du manuscrit

de Ravages. Le premier soutient pourtant Hélène Bessette, qui parle

d’avortement (Lili pleure, 1953) et de lesbianisme (MaternA,

1954) dans ses livres. Le second a rédigé le prière-d’insérer de L’Affamée,

parraine les œuvres de Béatrix Beck, où les désirs lesbiens adolescents (Barny,

1948) ou adultes (Léon Morin, prêtre, 1952) sont clairement exprimés.

Quelle est donc la spécificité de Violette Leduc, à la fois au sein du

catalogue Gallimard, mais également du champ littéraire ? Les raisons sont

multifactorielles et s’expliquent à la fois par le contexte législatif et le

style littéraire leducien. Alexandre

Antolin

« Le

style de Violette Leduc victime du ravage de la censure ? ». Les marqueurs du style de

Leduc (notamment les particularités de sa syntaxe) sont-ils

présents de la même façon dans ces deux versions de Ravages ? On

analysera ce que cette nouvelle version de Ravages apporte à notre

connaissance du style de l’écrivaine. Outre les thèmes abordés, une partie importante de ce qui caractérise le style

de Leduc, et notamment sa poéticité, ne disparait t-elle pas dans cette

amputation du texte en 1955 ? Alexia Rivalet, doctorante (Université Paris-Cité)

« Car

Isabelle, c’est aussi vous, vous le savez » : la censure de Thérèse

et Isabelle par Simone de Beauvoir repensée à l’aune de son rôle

d’inspiratrice. » Je tenterai de montrer que la

littérature est pour Violette Leduc le seul lieu possible où exprimer et

consommer son amour pour celle qui était sa toute première lectrice, et que

Beauvoir devinait que l’adresse et l’écriture jouaient pour Leduc le rôle d’un

espace de rapprochement. La citation intégrée au titre de ma communication le

manifeste : dans une lettre à Beauvoir, Leduc confesse d’elle-même le rôle

de relais que joue, entre Beauvoir et elle, le personnage d’Isabelle. Juliette Roux, doctorante (Université de Picardie-Jules

Verne)

« Ravages », de Violette Leduc ; établissement du texte et notes d’Alexandre Antolin, Anaïs Frantz et Mireille Brioude, sous la direction de Margot Gallimard, préfaces de Camille Froidevaux-Metterie et Mathilde Forget ; édition augmentée, Gallimard ( L’Imaginaire. Hors-Série), 2023.

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

© j. Robert Violette Leduc