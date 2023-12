Vide grenier Rauzan, 10 décembre 2023, Rauzan.

Rauzan Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-10 09:00:00

fin : 2023-12-10 17:30:00

Vide grenier à Rauzan tous les dimanche de 9h à 17h30 sur le parking du « villages antiquités ». Entrée gratuite. Stands 2,50€/ml en extérieur – 10€/3×3 couvert.

Inscription et renseignements : asso.rauzan@orange.fr – 06.10.93.73.31.

Rauzan 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Castillon-Pujols