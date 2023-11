Soirée Beaujolais Rauzan, 16 novembre 2023, Rauzan.

Rauzan,Gironde

Soirée Beaujolais nouveau chez Méduna à Mouliets et Villemartin et à Rauzan.

Assiettes charcuterie 12€ verre vin 4€

infos réservations : Mouliets 05.57.40.56.30 Rauzan 05.57.24.67.94.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 20:30:00. .

Rauzan 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Beaujolais nouveau evening at Méduna in Mouliets et Villemartin and Rauzan.

Charcuterie platter 12? glass of wine 4?

booking info: Mouliets 05.57.40.56.30 Rauzan 05.57.24.67.94

Velada Beaujolais Nouveau en Méduna en Mouliets et Villemartin y Rauzan.

Tabla de embutidos 12? copa de vino 4?

información para reservas: Mouliets 05.57.40.56.30 Rauzan 05.57.24.67.94

Beaujolais Nouveau-Abend bei Méduna in Mouliets et Villemartin und Rauzan.

Wurstteller 12 ? Glas Wein 4 ?

infos und Reservierungen: Mouliets 05.57.40.56.30 Rauzan 05.57.24.67.94

