Raulhac en fête Cour de l’école Raulhac Catégories d’évènement: Cantal

Raulhac

Raulhac en fête Cour de l’école, 7 août 2022 17:30, Raulhac. Dimanche 7 août, 17h30 Sur place Gratuit https://www.animationraulhac.com, https://www.facebook.com/festaraulhac, 0471495936, 0687136161

Dans le cadre de la fête patronale, venez découvrir la Cie Méphisto. Allant de village en village, la troupe vous propose une interprétation théâtrale de contes et de folklore d’une région du monde. Dans le cadre de la fête patronale, venez découvrir la compagnie Méphisto.

Troupe itinérante allant de village en village, la Cie Méphisto vous propose une interprétation théâtrale de contes et de folkore d’une région du monde.

Création musicale mêlant des reprises du folkore traditionnel et des compositions originales. Spectacle d’extérieur tout public Cour de l’école Raulhac 15800 Raulhac Cantal dimanche 7 août – 17h30 à 18h30

Détails Heure : 17:30 - 18:30 Catégories d’évènement: Cantal, Raulhac Autres Lieu Cour de l'école Adresse Raulhac Ville Raulhac lieuville Cour de l'école Raulhac Departement Cantal

Cour de l'école Raulhac Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/raulhac/

Raulhac en fête Cour de l’école 2022-08-07 was last modified: by Raulhac en fête Cour de l’école Cour de l'école 7 août 2022 17:30 Cour de l'école Raulhac

Raulhac Cantal