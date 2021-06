Raul Midón New Morning, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Le samedi 3 juillet 2021

de 20h à 22h

FESTIVAL « ALL STARS »

Aventurier éclectique, Raul Midón allie feeling et voix de diable pour une soirée vibrante de soul.

Souvent comparé à Stevie Wonder, Al Jarreau ou Seal, Raul Midón s’est créé son propre univers, en proposant un melting-pot unique de soul, jazz, folk, blues, R&B et de musiques latines. Compositeur et interprète, seul sur scène avec sa guitare acoustique, il possède ce talent rare de transformer son unique instrument en un orchestre et sa voix en une incroyable chorale ! Admiré pour ses prouesses vocales, il a enregistré avec de nombreux artistes, de Jason Mraz à Herbie Hancock, tout en menant une carrière solo internationale. Aveugle de naissance, Raul Midón s’est battu pour faire ce qu’il aimait le plus : la scène. Un espace où il se livre entièrement, heureux de pouvoir vivre de sa passion.

Raul Midón est un vocaliste et un guitariste hors pair, adepte du fingerpicking qu’il pratique avec une aisance déconcertante. Ses prouesses vocales, reproduisant les sons d’instruments avec sa bouche font de cet américain d’origine argentine, un artiste complet et unique.

Il brasse de nombreuses influences soul, jazz, folk et ses chansons ont ce rythme bien particulier qui rappelle ses inspirations latines. Il a collaboré avec des musiciens venus d’horizons très divers, de Herbie Hancock à Snoop Dogg et on compare souvent sa voix de velours, à celles de Stevie Wonder ou Al Jarreau.

L’auteur-compositeur-interprète et guitariste Raul Midón est sur une lancée indéniable. Après avoir été nominé aux Grammy Awards pour ses deux précédents albums chez Artistry Music/Mack Avenue, « Bad Ass & Blind » et « If You Really Want », chacun pour le meilleur album de jazz vocal, il revient avec son 11e album studio et son quatrième pour le label : « The Mirror ».

New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010

