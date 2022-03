Raúl Barboza | Solo Aix-en-Provence, 7 avril 2022, Aix-en-Provence.

Raúl Barboza | Solo Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

2022-04-07 – 2022-04-07 Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Entre un tempo de velours et une surchauffe cadencée, Raùl Barboza tire de sa culture villageoise d’indien Guarani, le souffle du “Chamamé”, genre musical traditionnel en Argentine joué aussi au Paraguay et dans certains endroits du Brésil.



Il rassemble des éléments culturels Guarani, ceux de découvreurs espagnols et même d’immigrants italiens.

Raúl Barboza né en 1938 à Buenos Aires, Argentine est un musicien et accordéoniste ambassadeur du style musical chamamé et de la musique du Litoral. Assistez au concert en Live ou sur la chaine web du Petit Duc

+33 4 42 27 37 39 https://www.lepetitduc.net/spectacle/raul-barboza-solo/

Entre un tempo de velours et une surchauffe cadencée, Raùl Barboza tire de sa culture villageoise d’indien Guarani, le souffle du “Chamamé”, genre musical traditionnel en Argentine joué aussi au Paraguay et dans certains endroits du Brésil.



Il rassemble des éléments culturels Guarani, ceux de découvreurs espagnols et même d’immigrants italiens.

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-11 par