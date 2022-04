Raúl Barboza le Petit duc Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Raúl Barboza le Petit duc, 7 avril 2022, Aix-en-Provence. Raúl Barboza

le Petit duc, le jeudi 7 avril à 20:30

Raúl Barboza est né à Buenos Aires. Entre un tempo de velours et une surchauffe cadencée, Raùl Barboza tire de sa culture villageoise d’indien Guarani, le souffle du “Chamamé”, genre musical traditionnel en Argentine joué aussi au Paraguay et dans certains endroits du Brésil. Il rassemble des éléments culturels Guarani, ceux de découvreurs espagnols et même d’immigrants italiens. « Rául Barboza n’est pas un commerçant comme la plupart de ceux qui jouent un chamamé ancien et médiocre. C’est un lutteur » – Astor Piazzola

19 / 6€

♫♫♫ le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T20:30:00 2022-04-07T23:00:00

