Raùl Barboza et Francis Varis – Chamamé musette- Festival d’accordéon #6 Le Non-Lieu, 20 novembre 2021, Marseille.

Raùl Barboza et Francis Varis – Chamamé musette- Festival d’accordéon #6

Le Non-Lieu, le samedi 20 novembre à 20:30

Raùl Barboza et Francis varis, ces deux compères de toujours se retrouvent à nouveau au NON-Lieu pour partager leur belle complicité autour d’ un programme de musique jazz, brésilienne et argentine et chamamé musette. Ils avaient déjà fait l’inauguration de ce festival d’accordéon en 2016 lors de la 1ere édition et le NON-Lieu est très heureux de les accueillir à nouveau! Francis Varis est un improvisateur extrêmement lyrique et son phrasé d’une grande pureté en fait un invité idéal pour des projets divers. Il est un des rares accordéonistes à s’illustrer au plan international depuis les années 80 dans des styles aussi différents que le jazz moderne, le jazz manouche et la musique classique (Bach notamment) et la musique brésilienne et argentine notamment en duo avec Raul Barboza. Raúl Barboza né à Buenos Aires, Argentine est un musicien et accordéoniste ambassadeur mondial du style musical chamamé et de la musique du Litoral. Ils donneront une masterclasse autour des rythmes des musiques du monde (chamamé et rythmes orientaux du pourtour méditérranéen) ce m^me jour de 13h à 16h) [https://www.youtube.com/watch?v=hp7wCPDv9jQ](https://www.youtube.com/watch?v=hp7wCPDv9jQ) Paf : 10€ + adh./ Rés. : 06 82 58 22 49 Le Non-Lieu ne prend pas la carte. Chèque ou espèces OUVERTURE DES PORTES 30 minutes avant le concert

10€ + adhésion

♫♫♫

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T22:30:00