Don du sang le bourg, 1 décembre 2023, Raucoules.

Don du sang à la salle des fêtes de 9h à 12h et de 15h30 à 19h.

le bourg salle des fêtes

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Blood donation at the village hall from 9am to 12pm and from 3:30pm to 7pm

Donación de sangre en el ayuntamiento de 9 a 12 y de 15.30 a 19 horas

Blutspende in der Festhalle von 9 bis 12 Uhr und von 15.30 bis 19 Uhr

