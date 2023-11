Grande kermesse Raucoules, 4 août 2023, Raucoules.

Raucoules,Haute-Loire

Grande kermesse organisée par Famille Rurale, la paroisse et APEL..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Big fair organized by Famille Rurale, the parish and APEL.

Gran feria organizada por Famille Rurale, la parroquia y APEL.

Große Kirmes, die von Famille Rurale, der Pfarrei und APEL organisiert wird.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon