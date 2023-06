Aprés midi jeux Raucoules, 5 juillet 2023, Raucoules.

Raucoules,Haute-Loire

de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h après midi jeux, jeux de coopération , jeux surdimensionnés organisé par la médiathèque en présence d’une ludothècaire. Accés libre..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 . .

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



from 2pm to 3:30pm and from 3:30pm to 5pm: afternoon games, cooperative games, oversized games organized by the multimedia library in the presence of a games librarian. Free access.

de 14:00 a 15:30 y de 15:30 a 17:00: juegos de tarde, juegos cooperativos, juegos sobredimensionados organizados por la mediateca en presencia de un ludotecario. Acceso gratuito.

von 14:00 bis 15:30 Uhr und von 15:30 bis 17:00 Uhr Spielenachmittag, Kooperationsspiele, überdimensionale Spiele, organisiert von der Mediathek in Anwesenheit einer Ludothekarin. Freier Zugang.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon