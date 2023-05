Marche familiale Halle fermière, 14 mai 2023, Raucoules.

– à 10h

Départ devant la Halle Fernière, gratuit – sans inscription.

Halle fermière

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



– at 10 am

Departure in front of the Halle Fernière, free of charge – no registration required

– a las 10 de la mañana

Salida frente a la Halle Fernière, gratuita – no es necesario inscribirse

– um 10 Uhr

Start vor der Halle Fernière, kostenlos – ohne Anmeldung

