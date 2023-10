Vide Grenier au Centre de Loisirs du Ratz-Haut à Sarlat Ratz-Haut Sarlat-la-Canéda, 15 octobre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Depuis 3 ans, le Comité carnaval de l’Amicale Laïque de Sarlat organise un grand vide-greniers afin de financer le défilé et les animations du Carnaval de Sarlat.

Plus de 100 exposants inscrits pour cette année !

Restauration et buvette sur place tout au long de la journée, crêpes, sandwich, pommes de terre sarladaises, boissons..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Ratz-Haut

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For the past 3 years, the Carnival Committee of the Amicale Laïque de Sarlat has organized a large garage sale to finance the Sarlat Carnival parade and entertainment.

Over 100 exhibitors registered for this year?s event!

Food and refreshments available all day long, including crêpes, sandwiches, Sarlat potatoes and drinks.

Desde hace 3 años, el Comité de Carnaval de la Amicale Laïque de Sarlat organiza una gran venta de garaje para recaudar fondos para el desfile y los actos del Carnaval de Sarlat.

Este año se han inscrito más de 100 comerciantes

Comida y refrescos durante todo el día: crepes, bocadillos, patatas de Sarlat y bebidas.

Seit drei Jahren organisiert das Karnevalskomitee der Amicale Laïque de Sarlat einen großen Flohmarkt, um den Umzug und die Animationen des Karnevals von Sarlat zu finanzieren.

In diesem Jahr haben sich über 100 Aussteller angemeldet!

Den ganzen Tag über gibt es Essen und Trinken vor Ort, Crêpes, Sandwiches, Kartoffeln aus Sarlat, Getränke.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir