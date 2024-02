RATUS LA GAITE LYRIQUE Paris, vendredi 29 novembre 2024.

L’esprit RatuS, un lifestyle de rat en marge de la société inondé d’histoires de quartiers, de larcins, autour d’un pochon et d’un grec… Après la sortie de TTMS volume 1 et 2 ( Tout travail mérite salaire ), accompagné d’artistes tels qu’Alpha Wann, Infinit’, Crones, Deen Burbigo, Zamdane ou encore S.Pri Noir ; RatuS sera de retour début 2024 pour le troisième et dernier volet de sa trilogie TTMS.Après avoir rempli La Boule Noire en 24 heures, suivi de La Maroquinerie, RatuS continue son ascension et sera sur la scène de La Gaîté Lyrique le 29 novembre 2024 !

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-11-29 à 20:00

LA GAITE LYRIQUE 3 Bis, Rue Papin 75003 Paris 75