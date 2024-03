Ratu$ La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 29 novembre 2024.

Ratu$ Un lifestyle de rat, mais que des kickers sur scène ? C’est Ratu$, bientôt en concert dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique ! Vendredi 29 novembre, 19h30 La Gaîté Lyrique Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-29T19:30:00+01:00 – 2024-11-29T23:30:00+01:00

Fin : 2024-11-29T19:30:00+01:00 – 2024-11-29T23:30:00+01:00

Grand fan de rap français originaire du quartier P.L.V.S. à Pierrefitte-sur-Seine dans le 93, Ratu$ démarre le rap à 16 ans. En parallèle il entame une carrière dans le football, qui lui permet de vivre à l’étranger jusqu’à ses 19 ans. À son retour en France sa vie oscille entre les clubs de CFA et quelques méfaits qui l’éloignent du rap. C’est pendant ces années que se développe l’esprit Ratu$, un lifestyle de rat en marge de la société inondé d’histoires de quartiers…

Il décide de se consacrer pleinement à son autre passion, le rap, sur le label de ses amis « Saboteur Records ». De cette association naîtra TTMS (« Tout Travail Mérite Salaire »), le fruit d’une longue réflexion et de travail, en équipe. Ratu$ nous présente son univers nocturne, son quotidien dans le 3-8-0 et le café du coin. Une tracklist pied de nez au monde de l’entreprise qui le répugne et avec lequel il n’aura jamais affaire car contradictoire avec l’esprit Ratu$ ! Accompagné de grands kickers tels qu’Infinit’, K.S.A, Olazermi, Crones et Alpha Wann sur le vol.1 où Deen Burbigo, S.Pri Noir et Zamdane sur le vol. 2, Ratu$ revient début 2024 pour un troisième et dernier volet, le plus sombre de sa trilogie TTMS…

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique/;https://twitter.com/gaitelyrique?lang=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/ratus »}] La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l’ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l’avenir. Au croisement de la création, de l’innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d’échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d’art et témoigne de l’effervescence de demain.

concert

blackrish