Ratu$ La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 29 novembre 2024.

Le vendredi 29 novembre 2024

de 19h30 à 23h30

.Tout public. payant

Sur réservation

Un lifestyle de rat, mais que des kickers sur scène ? C’est Ratu$, bientôt en concert dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique !

Grand fan de rap français originaire du quartier P.L.V.S. à Pierrefitte-sur-Seine dans le 93, Ratu$ démarre le rap à 16 ans. En parallèle il entame une carrière dans le football, qui lui permet de vivre à l’étranger jusqu’à ses 19 ans. À son retour en France sa vie oscille entre les clubs de CFA et quelques méfaits qui l’éloignent du rap. C’est pendant ces années que se développe l’esprit Ratu$, un lifestyle de rat en marge de la société inondé d’histoires de quartiers…

Il décide de se consacrer pleinement à son autre passion, le rap, sur le label de ses amis « Saboteur Records ». De cette association naîtra TTMS (« Tout Travail Mérite Salaire »), le fruit d’une longue réflexion et de travail, en équipe. Ratu$ nous présente son univers nocturne, son quotidien dans le 3-8-0 et le café du coin. Une tracklist pied de nez au monde de l’entreprise qui le répugne et avec lequel il n’aura jamais affaire car contradictoire avec l’esprit Ratu$ ! Accompagné de grands kickers tels qu’Infinit’, K.S.A, Olazermi, Crones et Alpha Wann sur le vol.1 où Deen Burbigo, S.Pri Noir et Zamdane sur le vol. 2, Ratu$ revient début 2024 pour un troisième et dernier volet, le plus sombre de sa trilogie TTMS…

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

https://www.gaite-lyrique.net/evenement/ratus https://www.facebook.com/gaitelyrique

@blackrish