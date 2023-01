Rattle, cinq journées de pêche en Rade de Brest Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Le projet RATTLE est une installation artistique réalisée par le duo de plasticiens Thibault Honoré et Justine Bodilis-Maljak, en collaboration avec les étudiant(e)s de la formation Image et Son Brest. Les deux artistes proposent au public de faire l’expérience visuelle et sonore de cinq journée de pêche de loisir en mer. Cette création musicale et plastique traduit les conditions de pêche rencontrées en Rade de Brest sur les cinq jours du festival. festival@longueur-ondes.fr +33 2 98 49 00 15 http://www.longueur-ondes.fr/ Brest

