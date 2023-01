RATS ET LES ANIMAUX MOCHES Changé Changé Catégories d’Évènement: Changé

Mayenne Ce spectacle est une adaptation théâtrale du roman graphique de Sibylline, Capucine et Jérôme d’Aviau. Éditions Delcourt – 2018. Cette adaptation met en scène des masque, vidéo, jeux d’ombres, bruitages en direct. Pour l’histoire : après avoir été chassé de partout car dégoûtant aux yeux de tous, Rat arrive au « Village des animaux moches qui font un petit peu peur ». Là, se trouvent toutes les créatures mal fichues, pas jolies et mal-aimées : les tarentules, les serpents, les limaces… qui se lamentent de faire peur. Persuadé que chacun a sa place dans le monde, Rat entreprend de trouver un refuge à tous. L’arrivée de Perdu, un caniche royal hautain et persuadé d’être beau, vient perturber cette belle entreprise… INFO PRATIQUE :

· Tout public dès 6 ans

· Durée : 50 min

· Tarifs unique :5€

Qui est « moche » ? Qui est « beau » ? Comment trouver « sa » place dans la société ? Une fable visuelle à découvrir en famille.

