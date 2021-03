Beaumont-Monteux Jardin zen d'Erik Borja Beaumont-Monteux, Drôme Ratissage du karesansui Jardin zen d’Erik Borja Beaumont-Monteux Catégories d’évènement: Beaumont-Monteux

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Jardin zen d’Erik Borja

Évenement sur inscription : [contact@erikborja.fr](mailto:contact@erikborja.fr)

10 euros

Venez déambuler dans un jardin d’inspiration japonaise et méditerrannéenne de près de 4 hectares. Jardin zen d’Erik Borja 530, Chemin du jardin zen, 26600 Beaumont-Monteux, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Beaumont-Monteux Drôme

2021-06-04T09:00:00 2021-06-04T12:00:00;2021-06-04T13:30:00 2021-06-04T17:30:00;2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaumont-Monteux, Drôme Autres Lieu Jardin zen d'Erik Borja Adresse 530, Chemin du jardin zen, 26600 Beaumont-Monteux, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Beaumont-Monteux