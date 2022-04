Rat-comptines Médiathèque Anne-Frank, 25 mai 2022, Déville-lès-Rouen. Rat-comptines

Médiathèque Anne-Frank, le mercredi 25 mai à 11:00 De 4 à 6 ans, sur inscription.

Histoires, comptines et albums à partager en famille. Médiathèque Anne-Frank 2, place François-Mitterrand, Déville-les-Rouen Déville-lès-Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T11:00:00 2022-05-25T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Déville-lès-Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Médiathèque Anne-Frank Adresse 2, place François-Mitterrand, Déville-les-Rouen Ville Déville-lès-Rouen lieuville Médiathèque Anne-Frank Déville-lès-Rouen Departement Seine-Maritime

Médiathèque Anne-Frank Déville-lès-Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deville-les-rouen/

Déville-lès-Rouen Seine-Maritime