2022-04-21 18:00:00 – 2022-04-21 21:00:00

Rasteau Vaucluse Succombez au terroir de Rasteau à travers ses lieux insolites et ses vins ! Corine vous emmène à bord de sa Dyane pour une échappée au cœur du vignoble. La soirée se clôture avec un apéritif dinatoire perché dans un lieu secret sous le coucher de soleil ! corine.youpitours@yahoo.com +33 6 89 87 65 50 https://youpitours.fr/ Rasteau

