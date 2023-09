Les oiseaux de l’étang de Rassuen avec la LPO Rassuen Istres, 3 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Découvrez l’étang de Rassuen et les espèces qui y nichent avec la Ligue de Protection des Oiseaux.

2023-11-03 10:00:00 fin : 2023-11-03 . .

Rassuen Station d’épuration

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the pond of Rassuen and the species that nest there with the League for the Protection of Birds

Descubra el estanque de Rassuen y las especies que anidan en él con la Ligue de Protection des Oiseaux

Entdecken Sie den Teich von Rassuen und die dort nistenden Arten mit der Vogelschutzliga

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme d’Istres