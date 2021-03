Le Mesnil-au-Val Le Mesnil-au-Val Le Mesnil-au-Val, Manche Rasso du Mesnil Le Mesnil-au-Val Catégories d’évènement: Le Mesnil-au-Val

Manche

Rasso du Mesnil, 27 juin 2021-27 juin 2021, Le Mesnil-au-Val. Rasso du Mesnil 2021-06-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-27 18:00:00 18:00:00

Le Mesnil-au-Val Manche Le Mesnil-au-Val Rassemblement des véhicules anciens au stade de foot du Mesnil-au-Val.

Snacks et buvette.

Réservation obligatoire pour exposants. lerassodumesnilauval@gmail.com +33 6 95 63 20 58 https://www.facebook.com/lerassodumesnilauval/ Rassemblement des véhicules anciens au stade de foot du Mesnil-au-Val.

