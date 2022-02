RASSEMBLEMENTS MENSUELS AUTOS MOTOS Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Épinal Vosges Depuis 10 ans, nous organisons nos rassemblements mensuels Autos et Motos pour anciennes ou modernes sportives: Pour l’année 2022

Les 3ème dimanche de chaque mois de 10h à 12h30

– 18 Septembre avec balade sur la plaine des Vosges, au Roadbook 5€ par voiture Sur nos rassemblements, profitez dès maintenant de la Tombola et tentez de gagner une Motobécane 51V bleue révisée pour seulement 3€ (visible lors de nos rassemblements, tirage-au-sort en novembre) +33 6 76 37 84 74 http://www.classicauto88.fr/ Alexandre MANGIN

